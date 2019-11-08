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Avustralya’da korkutan orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde 90’dan fazla yerde çıkan yangın için acil durum uyarısı yapıldı.Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti şiddetli yangınlarla mücadele ediyor.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde 90’dan fazla yerde çıkan yangın için acil durum uyarısı yapıldı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Eyalet genelinde 90’dan fazla noktada yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyeci ve 70 yangın söndürme uçağı katılırken Avustralyalı yetkililer yaptıkları açıklamada, daha önce karşılaşılmayan acil durum orman yangınlarının Yeni Güney Galler eyaletini tehdit ettiğini söyledi.
Kırsal Yangın Hizmet Komiseri Shane Fitzsimmons, "Acil uyarı seviyesinde bu kadar yangını aynı anda çıktığını daha önce hiç görmedik. Mümkün olduğunca fazla insanı kurtarmak için binden fazla itfaiye eri ve 70 yangın söndürme uçağı yoğun çaba harcıyor” dedi.
Ekipler, çeşitli bölgelerde evlerinde mahsur kalan halka, alevlerin şiddeti nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti. Queensland ve Batı Avustralya’da da şiddetli orman yangınları için de acil durum uyarısı yapıldı.
Yeni Güney Galler’de yetkililer, Eylül ayından bu yana yüzlerce yangına müdahale etti. Geçen ay, şiddetli orman yangınlarında evlerini korumaya çalışan 2 kişi hayatını kaybetti.

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