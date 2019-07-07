Avustralya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Güney Avustralya eyaletinin kuzeyindeki Leigh Creek kasabası yakınlarında Brumby 610 tipi küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alana düştü.

Leigh Creek Havaalanı'na yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta düşen uçaktaki 59 yaşındaki pilot Peter Gesler ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kadın yolcu yaşamını yitirdi.

Haberde, Queensland eyaletinde damızlık at yetiştiriciliği yaptığı belirtilen iş adamı Gesler ve kadın yolcunun Güney Avustralya kırsalında özel bir hava turuna çıktığı kaydedildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

