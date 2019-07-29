Avustralya'da küçük uçak düştü: 2 yaralı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da düşen küçük uçaktaki biri kadın iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin kuzeyindeki William Creek bölgesinde iki kişinin bulunduğu küçük uçak boş araziye düştü.

İnişe geçtiği sırada düşen uçaktan yaralı kurtulan ve isimleri açıklanmayan 54 yaşındaki erkek pilot ile 53 yaşındaki kadın yolcu, ambulans helikopterle Adelaide'deki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

