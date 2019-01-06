HABER

Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 05:00 | Son Güncelleme

Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi kurtuldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.

Victoria Acil Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!
İçişleri Bakanlığı sayı verdi! Tam 294 bin Suriyeli...İçişleri Bakanlığı sayı verdi! Tam 294 bin Suriyeli...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 kişi sağ kurtuldu Avustralya küçük uçak düştü Melbourne

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı!

Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!

İçişleri Bakanlığı sayı verdi! Tam 294 bin Suriyeli...

İçişleri Bakanlığı sayı verdi! Tam 294 bin Suriyeli...

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve...

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.