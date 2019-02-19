HABER

Avustralya'da kuraklık çocukların psikolojisini etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Avustralya'da kuraklık çocukların psikolojisini etkiliyor

Avustralya'da kuraklığın çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayımladığı raporda, Avustralya'da uzun süredir devam eden kuraklığın çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerine dikkati çekti.

UNICEF Avustralya'dan yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinde Gunnedah, Narrabri, Walgett ve Tamworth'de yaşayan 5 ila 16 yaşlarında çok sayıda çocukla görüştü.

Raporda, bölgede çiftçilikle uğraşan ailelerin kuraklık nedeniyle yaşadığı gerilimin çocuklar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilirken, oldukça stresli olan çocukların çoğunun gelecekleriyle ilgili kaygı duyduğu ifade edildi.

Raporda iş yükü artan çocukların okulla ilgili işlerine, oyun ve spor gibi faaliyetlerine daha az zaman ayırdıkları ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir lise öğrencisi, "Hayatımda daha önce hiç kuzu vurmamıştım. Bu yıl en az 50 kuzu vurdum. Artık bana normal geliyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın tarımsal üretiminin dörtte birini karşılayan Yeni Güney Galler eyaletinin neredeyse tamamının "yüzde 100 kurak" olduğu açıklanmıştı.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Çocuk kuraklık psikoloji

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.