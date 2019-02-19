Avustralya'da kuraklık çocukların psikolojisini etkiliyor

Avustralya'da kuraklığın çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayımladığı raporda, Avustralya'da uzun süredir devam eden kuraklığın çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerine dikkati çekti.

UNICEF Avustralya'dan yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinde Gunnedah, Narrabri, Walgett ve Tamworth'de yaşayan 5 ila 16 yaşlarında çok sayıda çocukla görüştü.

Raporda, bölgede çiftçilikle uğraşan ailelerin kuraklık nedeniyle yaşadığı gerilimin çocuklar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilirken, oldukça stresli olan çocukların çoğunun gelecekleriyle ilgili kaygı duyduğu ifade edildi.

Raporda iş yükü artan çocukların okulla ilgili işlerine, oyun ve spor gibi faaliyetlerine daha az zaman ayırdıkları ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir lise öğrencisi, "Hayatımda daha önce hiç kuzu vurmamıştım. Bu yıl en az 50 kuzu vurdum. Artık bana normal geliyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın tarımsal üretiminin dörtte birini karşılayan Yeni Güney Galler eyaletinin neredeyse tamamının "yüzde 100 kurak" olduğu açıklanmıştı.

