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Avustralya’da kutu denizanasının soktuğu genç öldü

04.03.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Avustralya’da 17 yaşındaki genç, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen kutu denizanasının sokması sonucu hayatını kaybetti.Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Cape York Yarımadası’nda bulunan Bamaga kasabasında 17 yaşındaki bir genç yüzdüğü sırada kutu denizanasıyla temas etti.

Avustralya’da 17 yaşındaki genç, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen kutu denizanasının sokması sonucu hayatını kaybetti.
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Cape York Yarımadası’nda bulunan Bamaga kasabasında 17 yaşındaki bir genç yüzdüğü sırada kutu denizanasıyla temas etti. Denizanasının sokması sonucu zehirlenen genç, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Deniz biyoloğu ve dünyaca ünlü denizanası uzmanı Lisa Ann Gerswhin, 15 yıldır ilk kez kutu denizanası ölümü yaşandığını belirterek, “Maalesef, önceki ölüm de Bamaga’da meydana geldi” dedi. Kutu denizanasının dünyanın en zehirli hayvanı olduğunu ifade eden Gershwin, "Kutu denizanası, kalbin durmasına yol açarak öldüren dünyadaki tek hayvandır" dedi.
Avustralya’da kutu denizanası sokması sonucu can kaybı en son 2006 yılında kayıtlara geçmişti. Ülkede 1800’lü yılların sonlarında oluşturulan kayıtlara göre bugüne kadar 79 kişi kutu denizanası sokması sonucu hayatını kaybetti.

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