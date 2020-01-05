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  4. Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, haber kanalı 9News'e yaptığı açıklamada, dün yangınlarda "yüzlerce" evin yanmış olabileceğini söyledi.

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde dün hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaştı.

Diğer yandan, Victoria eyaletinde yangınlar nedeniyle mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

- 5 milyon hektar alan yandı

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev kül oldu.

- Yangından etkilenen bölgelere yaklaşık 3 bin askeri personel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtmişti.

- Binlerce kişi, bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, önceki gün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Yetkililer, cuma günü, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, perşembe günü, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yangınlar Yeni Güney Galler

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