Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, haber kanalı 9News'e yaptığı açıklamada, dün yangınlarda "yüzlerce" evin yanmış olabileceğini söyledi.

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.