Avustralya’da Lale Festivali

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde 14'üncü Lale Festivali düzenlendi.

Avustralya Türk Kültür Platformunca (ATCP) organize edilen festival, Tesselaar Lale Bahçeleri'nde renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın gelmesiyle her yıl eylül ayının ikinci haftasında organize edilen festivale Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden çok sayıda Avustralyalı katıldı.

Mehter takımı, folklor ekibi ve müzik gruplarının sahne aldığı festivalde Türk damak tatlarının yanı sıra ebru sanatı ve el sanatlarından örnekler sergilendi.

ATCP Başkanı Hilkat Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde Türk kültüründen örnekler sunduklarını belirterek, yabancılara Türk kültürünü tanıtarak sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yılki festival konseptinin geçmiş yıllardaki gibi kültür temalı olduğuna dikkati çeken Özgün, "Kültür yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli bir öge. Dolayısıyla dernekler olarak kültürü yaşatmamız çok önemli. Festivali de kültürümüzü yaşatmak için çok önemli bir ortam olarak görüyorum." diye konuştu.

Kanadalı turist Raha Francis de Türk kültürüne yakın ilgi duyduğunu ve gözlemeyi çok sevdiğini kaydederek, Türkçe olarak "Çok güzel gözleme, güle güle." dedi.

Hollanda kökenli Avustralyalı aileye ait Tesselaar Lale Bahçeleri'nde yaklaşık 900 bin lale çiçeği, 15 Eylül-14 Ekim'de ziyarete açılıyor.

Her yıl eylül ayının ikinci haftasında başlayan etkinlikte Hollandalı ve İrlandalılar da festival düzenleyecek.