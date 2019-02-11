Avustralya'da Maarif Koleji'ne yoğun ilgi

Yetiş, okulun ülkedeki ilk eğitim yılı olmasına rağmen vatandaşlardan gelen yoğun talebe karşılık vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "İlk yıl olması nedeniyle doğal olarak bazı çekincelerimiz vardı ancak şu anda 2020 yılının kayıtları bile ciddi düzeyde, 2021’in bekleme listesinde epey öğrencimiz var. Şimdiden daha da artmasını beklediğimiz gelecek yılın taleplerini karşılayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Avustralya hükümetinin aynı zamanda kendi vatandaşı olan insanlara eğitim hizmeti verecek Maarif Okulu projesine baştan itibaren ‘‘son derece pozitif bir yaklaşım’’ gösterdiğine dikkati çeken Yetiş, "Gerek okulun projesinin tamamlanmasında, gerekse okulun eğitimle ilgili prosedürlerinin yürütülmesinde tüm kurumlar ellerinden geldiğince bize destek verdiler." dedi.

Yetiş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Avustralya’daki Türk toplumunun talebine ve beklentilerine kulak verdi ve anavatandan binlerce kilometre uzaklıktaki çocuklarının kültürüne, değerlerine, inancına sahip, iyi bir dünya vatandaşı olarak yetişmesi için ciddi bir imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yetiş, Maarif Okulu’nun en önemli özelliklerinden birisinin, verdiği iki dilli eğitim olduğunun altını çizerek, öğrencilerin fen ve matematik gibi dersleri eğitim dili İngilizcenin yanı sıra aynı zamanda Türkçe olarak da öğreneceklerini hatırlattı.

Toplumun geleceğini ve çocukları korumak istediklerini kaydeden Yetiş, "Bu nedenle Türkçe açısından çok kapsamlı bir program oluşturuldu Avustralya’da hazırlanan Türkçe eğitim programı ile yetinmedik, Türkiye’den de ciddi bir kaynak ve müfredat desteği aldık. Çocuklarımız matematik, fen gibi dersleri Türkçe olarak da öğrenecekler, günlük konuşma seviyesinin ötesinde kavramları da Türkçe kullanır hale gelecekler. Biz çocuklarımızın Türkçeyi hayatın her alanında kullanabileceği şekilde bir müfredat hazırladık, bu çocuklarımız için çok önemli diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Maarif Okulu’na her kesimden ilgi var

Yetiş, öğrencilerin yüzde 18'inin yabancı olduğunu belirterek, "Maarif sadece Türklerin okulu veya Türklerin gideceği bir okul değil. Çocuğuna kaliteli bir eğitim vermek isteyen tüm Avustralyalıların tercih ettiği bir okul olmayı amaçlıyoruz. Eğitim kalitemizi gösterdikçe bu sayılar daha da artacak inşallah. Kendi kültürümüzü Türk çocuklarına aşılamaya çalıştığımız gibi medeniyetimizin güzelliklerini, dilimizin güzelliklerini, arzu eden, isteyen, başka kültürlerden gelen çocuklarımıza da tanıtma imkanı bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının Avustralya'daki ikinci okulunu Melbourne’da açması bekleniyor.

