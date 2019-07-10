Avustralya'da martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı uyarısı

Bilim insanları, Avustralya'da martıların antibiyotiklere dirençli bakteriler taşıdığını, bu bakterilerin insanlara bulaşma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Guardian'ın haberine göre, Perth Murdoch Üniversitesinden araştırmacılar, 2015-2017 yıllarında 562 martının kalabalık sahillerde bıraktığı dışkıları inceledi.

Çalışmada, ülkedeki gümüş martıların yüzde 20'sinin idrar yolları enfeksiyonu, kan zehirlenmesi, menenjit gibi hastalıklara yol açan, antibiyotiklere dirençli koli basili benzeri bakteriler taşıdığı ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca bazı martı dışkılarında carbapenem, colistin gibi son çare olarak başvurulan ve antimikrobiyal dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlara dirençli bakteriler de bulundu.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarından Dr. Sam Abraham, araştırmanın sonuçlarının endişe verici olduğunu, bu bakterilerin kuşlardan insanlara ya da hayvanlara bulaşması durumunda ciddi sağlık tehdidi oluşturacağını belirtti.

Abraham, martıların normalde denizlerden beslendiğini ancak şehirlerde yaşayan martıların, antibiyotiğe dirençli bakterileri atık işleme tesislerinden kaptığını tahmin ettiklerini söyledi.