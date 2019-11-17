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Avustralya'da "Mevlid-i Nebi" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Avustralya'da "Mevlid-i Nebi" programı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ile Türk-İslam Dernekleri tarafından organize edilen programa, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Türkleri Daire Başkanı Suat Okuyan, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sırasıyla Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, BaşkonsolosTorun ve Okuyan, birer konuşma yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve kahvaltı ikram edilen program, Victoria eyaletinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde görevli imamlardan oluşan koronun söylediği ilahilerle sona erdi.

Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Avustralya'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Türkleri Daire Başkanı Okuyan, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melbourne'daki Türk toplumunun yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yurt dışına ilk göç eden Türklerin büyük gayretleri sayesinde önemli oranda teşkilatlandıklarını kaydeden Okuyan, bu teşkilatların dini değerleri istismar etmeye çalışanlara karşı birlikte hareket etmesi durumunda başarıya ulaşacağına dikkati çekti.

Okuyan, "En önemlisi dinamik, hareketli bir toplum yapısına sahibiz ve derinliği olan bir milletiz. Bu değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara karşı oldukça dikkatli, uyanık olmalıyız. Başta kendi toplumumuzda olmak üzere birlikte çalıştığımız cemiyetlerle teyakkuzda olmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Mevlid-i Nebi

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