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Avustralya'da Müslüman hukukçular iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

Avustralya'da Müslüman hukukçular iftarda buluştu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde faaliyet gösteren Müslüman Hukukçular Derneği, (Muslim Legal Network) hakimler, avukatlar, öğrenciler ve hukuk alanında çalışanlar için iftar programı düzenledi.

Melbourne kent merkezindeki Dockland bölesinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel iftarda, Avustralya'da hukuk alanında görev yapan Müslümanların yaşadıkları zorluklar ve yapılması gerekenler ele alındı.

İftarda yapılan konuşmalarda Avustralya'nın çok kültürlü yapısı içerisinde Müslüman hukukçulara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

- İftar, herkes için muhteşem bir fırsat

Müslüman Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Jazeer Nijamudeen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya toplumuna pozitif katkı yapmak için faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Geleneksel hale gelen iftarda, mesleğe yeni başlamaya hazırlanan öğrencilerle tecrübeli hukukçuları bir araya getirdiklerini belirten Nijamudeen, "Victoria'daki hukukçular için yaptığımız dördüncü iftar herkes için muhteşem bir fırsat." dedi.

- "Orucumuzu beraber açarak, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz"

Farklı inançlardan meslektaşlarıyla iftar yapmanın kültürler arası kaynaşmaya katkıda bulunduğunu dile getiren Nijamudeen, "Orucumuzu berber açarak, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, aramızda karşılıklı anlayış köprüleri inşa ediyoruz ki hukuk alanındaki kültürel çoğulculuğu artıralım." şeklinde konuştu.

Melbourne'deki ilk Türk kökenli kadın avukatlardan Meryem Apak da bu tarz buluşmaların önemine vurgu yaparak, "Bizim zamanımızda toplantılar yavaş yavaş başlamıştı ama sayılarımız çok azdı. Şu anda bu network daha organize, daha düzenli bir şekilde faaliyetler düzenliyorlar. Dolayısıyla da öğrencilerin network kurmaları iş bulmalarını kolaylaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Monash Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Dilara Kor da "Bence çok başarılı oldu. Mesela bir hukukçu olarak kariyer planı çizmemiz anlamında oldukça etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Celi Kardaşlar da derneğin, üniversitelerdeki Müslüman öğrencilerin sitemli ders çalışabilmeleri, staj, etkinlikler, mesleki sunumlar ve ibadet yeri gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olduğunu vurguladı.

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Avustralya hukukçular Müslüman Hukukçular Derneği

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