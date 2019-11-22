Avustralya’da Müslüman kadına çirkin saldırı

Avustralya’da 38 haftalık hamile olan Müslüman bir kadın, arkadaşlarıyla yemek yediği kafede tekmeli yumruklu saldırıya uğradı.

Avustralya’nın Sidney kentinde Müslüman bir kadın çirkin bir saldırıya uğradı. Parramatta bölgesi Kilise Caddesi’nin yakınlarında bulunan bir kafede arkadaşlarıyla oturan 31 yaşındaki Rana Elasmar, kafeye sonradan giren bir erkek tarafından darp edildi. Saldırgan, 38 haftalık hamile olan Elasmar ile bir süre konuştu, daha sonra defalarca yumruk atarak yere düşürdü. Irkçı saldırgan, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki saldırgan Stipe Lozina, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan, Parramatta Yerel Mahkemesinde yargılanacak.

