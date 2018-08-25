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Avustralya'da Müslümanların "Bayram Festivali" coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Müslümanların 24 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ardından düzenlediği festivale binlerce kişi katıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Müslümanların 24 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ardından düzenlediği "Bayram Festivali" ziyaretçi akınına uğradı.

Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (AIMGT) tarafından geleneksel hale getirilen festival, Dallas semtinde başladı.

İlki 1994'te kentteki Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlere mensup Müslümanların, bayram sevinci, kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlik, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Festivale ilk gününde binlerce kişi katılım gösterdi.

Katılımcılar, çeşitli ülkelere ait kıyafet ve malzemelerin sergilendiği stantları gezerek, Türk ve Asya mutfağından çeşitli lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Ailesiyle festivale katılan Cibuti kökenli Kalar Abdullahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mehter gösterisi ve tekvando yarışmalarının yapılacağı festival, yarın akşam havai fişek gösterileriyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Bayram festivali Melbourne

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