Avustralya'da muson yağmurları sellere neden oldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurları sellere neden oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamaya göre, nehirlerin taştığı, ana yolların, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı belirtildi.

Bölgede eğitime ara verildi, halka yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Muson yağmurlarının en fazla etkili olduğu Townsville'in Belediye Başkanı Jenny Hill, yaklaşık 200 kişinin tahliye merkezinde yaşadığı kentte 10 bin evin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ross River Barajı'ndan güvenlik nedeniyle su tahliyesinin devam ettiğini ve bu nedenle 20 bin evin çevresine kum torbaları yerleştirdiklerini dile getiren Hill, ‘‘Gelecekte ne yapmak zorunda kalacağımız konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. 20 bin evin kum torbaları ve plastiklerle çevrilerek hazır olmasını, insanların hazır olmasını ve sadece az sayıda kişinin etkilenmesini tercih ederim." diye konuştu.

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