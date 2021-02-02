Avustralya’da orman yangını: 7 bin hektardan fazla alan küle döndü

Avustralya’nın Perth kentinde çıkan orman yangını nedeniyle 7 bin hektardan fazla alan küle dönerken yaklaşık 30 ev kullanılamaz hale geldi.

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kent, korona virüs nedeniyle karantinada bulunurken, hızla yayılan alevlerin tehdit ettiği bölgelerdeki sakinlerin tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer, şu ana kadar 7 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve en az 30 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Batı Avustralya (WA) Başbakanı Mark McGowan, eyaletin iki farklı acil durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda WA iki farklı tür acil durumla mücadele ediyor, tehlikeli bir yangın durumu ve Covid-19 nedeniyle kilitlenme durumu" ifadelerini kullandı.

Kentteki durumu ’son derece endişe verici ve ciddi’ olarak nitelendiren McGowan, korona virüsün yayılma riskini azaltmak için yangın tehlikesi altında bulunmayan bölgelerdeki sakinlerin evde kalması gerektiğini belirtti.