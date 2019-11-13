HABER

Avustralya’da orman yangınları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Avustralya’da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yeniden tahliye emri verdi.

Avustralya’da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yeniden tahliye emri verdi. Queensland eyaletinde yangına müdahale eden bir helikopter düştü.
Avustralya’da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları devam ediyor. Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletlerinde söndürme çalışmaları devam ederken, Batı Avustralya eyaletindeki Geraldton kentinde acil durum uyarısı yapıldı. Queensland’deki Noosa North Shore bölgesinde bir haftada ikinci kez tahliye emri verildi.
Alevler kuraklık ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayıldı. Yeni Güney Galler’de ve Queensland’de 150 farklı noktadaki orman yangınları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler’de Cuma gününden bu yana en az 200 ev, Queensland’din güneyinde 14 ev yandı. Yeni Güney Galler’de gece saatlerinde 50 ev hasar gördü, 13 itfaiyeci yaralandı.

Yangın söndürme helikopteri düştü
Queensland eyaletindeki Pechey bölgesindeki yangına müdahale eden bir helikopter düştü. Pilotun hayati tehlikesi bulunmadığı, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendiSiirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
Yetiştirme yurdunda kalan çocuğun okul değişikliği yüzünden memur darp edildiYetiştirme yurdunda kalan çocuğun okul değişikliği yüzünden memur darp edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

TEM Otoyolu’nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

Drone destekli uygulama! Buradan geçenlere ceza yağdı

Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.