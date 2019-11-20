HABER

Avustralya’da orman yangınları güneye doğru ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

Avustralya’da haftalardır devam eden orman yangınları, ülkenin güney kesimine yönelince yetkililer tarafından Sidney için uyarılar yapıldı.Avustralya’da devam eden orman yangınları söndürülemiyor.

Avustralya’da haftalardır devam eden orman yangınları, ülkenin güney kesimine yönelince yetkililer tarafından Sidney için uyarılar yapıldı.
Avustralya’da devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Şiddetli rüzgarlar, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde devam eden 130 yangını yeniden şiddetlendirirken dumanlar ülkenin güneyine doğru ilerleyince yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Sidney’i dumanlar kapladı. Yetkililer, liman kenti bölgelerinde hava kalitesinin 10 kat tehlikeli düzeyde ölçüldüğünü belirterek halkı mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü, Güney Avustralya’nın başkenti Adelaide için de uyarılarda bulunarak, “Hava sıcaklık 42 dereceye ulaşmış durumda ve aşırı sıcaklarla şiddetli rüzgarlar birleştiğinde şiddetli yangın ihtimalini de beraberinde getiriyor” ifadesini kullandı.
Yeni Güney Galler Çevre Sağlığı Direktörü Richard Broom, sıcak hava dalgalarının ağır hastalıklara hatta ölümlere neden olduğu ifade ederek, "Sıcaklık ve düşük hava kalitesi riski arttırıyor” dedi.

Sıcaklıklar artmaya devam edecek
İtfaiyeciler, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını belirterek yangın söndürme hatlarını güçlendiriyor.
Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme çalışmalarında bin 300’den fazla itfaiyeci çalışıyor ve karşı ateş operasyonları gerçekleştiriliyor. Bölgede yangınları şiddetlendirebilecek sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın etkili olması ihtimaliyle 7 bölgeyi korumak için yangın söndürme hatlarını güçlendiriyoruz" diye konuştu.
Öte yandan kontrol altına alınmayan orman yangınlarında şu ana kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaklaşık 1 milyon hektar tarım arazisi kül olurken 300’den fazla ev de zarar gördü.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Gambiyalı üniversite öğrencisi, odasında ölü bulunduGambiyalı üniversite öğrencisi, odasında ölü bulundu
Yangında daire kullanılmaz hale geldiYangında daire kullanılmaz hale geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

Bakan'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.