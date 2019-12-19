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Avustralya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

19.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

Avustralya’nın en kalabalık eyaleti olan ve Sidney’in de içerisinde bulunduğu Yeni Güney Galler bölgesinde söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle 7 gün süreyle acil durum ilan edildi

Avustralya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Avustralya’nın en kalabalık eyaleti olan ve Sidney’in de içerisinde bulunduğu Yeni Güney Galler bölgesinde söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle 7 gün süreyle acil durum ilan edildi.

Yangınlar kontrol altına alınamazken bölgede ayrıca rekor hava sıcaklıkları yaşanıyor. Yetkililer yer yer hava sıcaklığının bazı bölgelerde 50 dereceye ulaştığı ve daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Avustralya’da yılın bu ayları genel olarak orman yangınlarının yaşandığı dönem olarak biliniyor ancak bu kez uzmanlar küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanan kuraklığın yangınları çok daha tehlikeli ve büyük hale getirdiğine dikkat çekiyorlar.

Yeni Güney Galler eyalatinde halen yüzden fazla noktada orman yangınlarının devam ettiği ve çoğunun halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Sidney yakınlarında devam eden yangınlarda ormanlık arazilerler birlikte çok sayıda çiftlik evinde kül olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar en az 20 evin yandığı haber veriliyor.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Sidney şehri de yangınlar nedeniyle şehre ulaşan duman nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Şehirdeki hastanelerin acil servislerine solunum zorluğu şikayetiyle başvuruların arttığı ifade ediliyor. Yetkililer solunum rahatsızlığı olanların, yaşlı ve çocukların özellikle gerekmedikçe sokağa çıkmaması uyarısında bulunuyorlar.

Öte yandan çevreciler de Sidney’de gösteriler düzenleyerek küresel ısınma eylemleri yapıyor ve Avustralya hükümetinden sera gazlarının salınımını azaltacak adımlar atmasını talep ediyorlar.

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