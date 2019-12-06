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Avustralya'da Orman Yangınları Sidney'i Tehdit Ediyor

06.12.2019 12:35 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’nde 150 ayrı noktada orman yangınları devam ediyor. Yetkililer yangının kıtanın ve ülkenin en büyük şehri Sidney’e doğru ilerlediğini belirtiyorlar

Avustralya'da Orman Yangınları Sidney'i Tehdit Ediyor

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’nde 150 ayrı noktada orman yangınları devam ediyor. Yetkililer yangının kıtanın ve ülkenin en büyük şehri Sidney’e doğru ilerlediğini belirtiyorlar. Orman yangınlarının dumanları Sidney şehrini de etkisi altına almaya başladı.

Kasım ayında başlayan orman yangınları nedeniyle şu ana kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti ve 680’den fazla ev kül oldu. Yangınlar halen Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerinde devam ediyor.

Avustralya’nın doğu kıyılarında halen devam eden 150 orman yangınından özellikle 8’inin, yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Sidney’i tehdit eder nitelikte olduğu belirtiliyor. Bu sebeple Sidney’de de acil durum ilan edilmiş durumda.

Yeni Güney Galler Eyaleti İtfaiye Şefi Shane Fitzsimmons yaptığı değerlendirmede “Yangınların doğuya doğru yayılma olasılığı var. Maalesef yerleşim yerlerine yaşam alanlarına ve çiftliklere doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kuru hava ve rüzgarların etkisiyle küçük çaplı yangınların büyüyüp birleşerek daha büyük tehlikeli yangınlar haline dönüştüğü belirtiliyor.

Avustralya’da genelde bu mevsimde yangınlar yaşanıyor ancak bu yıl 40 derecenin üzerine yükselen mevsim normalleri dışındaki sıcak ve kuru hava nedeniyle yangınların sayısı da artmış durumda. Ülkede bugüne dek yaşanan en büyük yangın 2009 yılında olmuş, binlerce ev yanmış 173 kişi ölmüş 414 kişi de yaralanmıştı.

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