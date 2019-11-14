HABER

Avustralya’da orman yangınları söndürülemiyor: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

Avustralya’da bir haftadır devam eden orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.

Avustralya’da bir haftadır devam eden orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi. Polis, 16 yaşındaki bir çocuğu yangınları başlattığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir süre önce başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Avustralyalı yetkililer, ülkenin doğu kıyısında devam eden geniş çaplı orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklarken, 58 yaşındaki adamın cesedi Yeni Güney Galler’in kuzeyinde bulundu.
İtfaiye ekipleri, Yeni Güney Galler ve Queensland’da 120’den fazla yangınla mücadele edildiğini belirterek, Avustralya’nın batısında yaşayan yerel halka tehlikeli durumlara karşı uyarılarını sürdürdü. Halka acil durum uyarısı yapmaya devam eden ekipler, orman yangınlarının şiddetinin artmasından sonra alarm vererek hala en kötüsünün yaşanmadığını belirtti.
Öte yandan Queensland polisi, 16 yaşındaki bir çocuğu ülkedeki şiddetli orman yangınlarını kasten çıkarma gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis, iddia edilen kundaklamanın Brisbane kentinin 650 kilometre kuzeyindeki Yeppoon kasabası çevresindeki 14 evde hasara neden olduğunu ifade etti.
Eski itfaiye şeflerinden oluşan bir komisyon, hükümeti iklim değişikliği ve olası şiddetli yangınlara karşı yapılan uyarıları dikkate almamakla suçladı. Tasmanya eyaletinin eski itfaiye şefi Mike Brown, "Seçilmiş liderlerimiz bu sorunla yüzleşmezse ve ihtiyacımız olan emisyon azaltmalarını yapmazsa işler daha iyi olmayacak" dedi.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Çambaşı’nın cazibesi artıyorÇambaşı’nın cazibesi artıyor
Tarım ilacı ile zehirlenen köpeği bir kaç dakikada hazırladığı ilaçla kurtardıTarım ilacı ile zehirlenen köpeği bir kaç dakikada hazırladığı ilaçla kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

Yaşlı adam denize düştü! İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.