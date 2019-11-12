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Avustralya'da orman yangınları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:57 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler'de cuma gününden bu yana çıkan 85'ten fazla yangından 46'sı henüz kontrol altına alınamadı

Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor.

BBC'nin haberinde, dün acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler eyaleti genelinde cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan 85'ten fazla yangının 46'sının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yetkililer, 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede itfaiye ekiplerinin, kuzey sahilindeki 1000 kilometre boyunca yayılan yangınlarla mücadele ettiğini ve bu yangınlardan bazısının 100 bin hektardan fazla alanda etkili olduğunu belirtti.

İtfaiye yetkilisi Shane Fitzsimmons, bölgede ikamet eden milyonlarca kişinin "felaket boyutuna ulaşan" yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Fitzsimmons, bugün en az 10 evin yangınlarda zarar gördüğü ya da tamamen yandığını, itfaiye helikopterlerinin gece kullanılamaması nedeniyle söndürme çalışmalarının aksadığını kaydetti.

- Queensland eyaletinde acil durum ilan edildi

Diğer yandan, kuzeydeki Queensland eyaletinde kontrol altına alınamayan 55 yangın nedeniyle acil durum ilan edildi.

Hava kalitesinin düştüğü eyalette yetkililer, hava koşullarının hafta içinde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Güney Avustralya eyaletinde çok sayıda yangın etkili olurken, Batı Avustralya eyaletinde de kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı.

İtfaiye yetkilileri, yangınların başladığı eylül ayından bu yana Yeni Güney Galler eyaletinde bir milyon hektar alanın kül olduğu bilgisini paylaştı.

- Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni Güney Galler eyaletinde cuma günü, kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktığı bildirilmişti.

Ormanlık ve çalılık alanlarda çıkan yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine Yeni Güney Galler eyaletinde dün acil durum ilan edilmişti. Yetkililer, eyalette cuma gününden bu yana orman yangınlarında 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık ve ekili alan ile 150'den fazla evin kül olduğunu bildirmişti.

Ambulans hizmetleri şefi Dominic Morgan, yaralanan 20'si itfaiyeci 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söylemişti.

Queensland eyaletinde de 9 evin yandığı, eyaletin başkenti Brisbane ve çevresinde hava kalitesinin düştüğü hem Yeni Güney Galler hem de Queensland'de binlerce kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yangınlar Yeni Güney Galler eyaleti

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