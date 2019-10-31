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Avustralya'da orman yangınları: 'Yüzlerce koala ölmüş olabilir'

31.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınlarında, yüzlerce koalanın yanarak can vermiş olmasından endişe ediliyor.

Avustralya'da orman yangınları: 'Yüzlerce koala ölmüş olabilir'

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınlarında, yüzlerce koalanın yanarak can vermiş olmasından endişe ediliyor.

Cumartesi günü yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve ülkenin en önemli simgelerinden biri olan koalaların üreme alanlarını da kapsayan 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı.

Kurtarma ekibinden Cheyne Flanagan Avustralya Devlet Televizyonu ABC'ye Port Macquarie yakınlarındaki yangının bir koala barınağını sardığını belirterek "Yangının şiddeti nedeniyle ölü sayısının çok olmasından korkuyoruz" dedi.

Flanagan, yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle, kurtulan koala olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Ağaçlarda yaşayan bu hayvanlar, orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Koalalar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

'Ulusal trajedi'

Port Macquarie Koala Hastanesi'nden Sue Ashton, "Alevler hızla ilerlerse sadece tüyleri yanıyor ve kurtulabiliyorlar. Tüyleri zamanla yeniden çıkıyor. Ama üzerinde oldukları ağaçlar yanarsa kurtulma şansları yok. Ulusal bir trajediyle karşı karşıyayız" dedi.

Avustralya'ya özgü hayvanların sayıları son yıllarda hızla azalmaya başladı.

Ülkede doğal ortamlarında 43 bin kadar koalanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Koala ölümleri, yaşam alanlarını kaybetmelerine, hastalıklara, köpek saldırılarına ve iklim değişikliğine bağlanıyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales'de son birkaç ay içinde yüzlerce orman ve çalılık yangını çıktı.

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