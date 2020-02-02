HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avustralya'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Avustralya'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Avustralya'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kaldırımdakilere çarpması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Polis, Samuel Davidson (29) idaresindeki otomobilin dondurma almaya giden çocuklara çarptığını belirtti.

Kazada 9, 12 ve 13 yaşlarında 3 kardeş ile 11 yaşındaki akrabalarının yaşamını yitirdiğini bildiren polis, yaralanan biri ağır 3 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ölen 3 kardeşin babası Danny Abdallah, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm söylemek istediğim, lütfen şoförler dikkatli olsunlar. Bu çocuklar sadece masumca yürüyorlardı. Bu sabah uyandım ve 3 çocuğumu kaybetmiştim." dedi.

Olay yerinde gözaltına alınan Davidson, 2 Nisan'da hakim karşısına çıkarılacak.

Kaza yaptığı esnada Davidson'ın kanındaki alkol oranının yasal limitin üç kat üzerinde olduğu kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, kazanın Lübnanlıların yoğun olarak yaşadığı Oatlands bölgesinde meydana geldiğini, ölen ve yaralanan çocukların Lübnanlı olduğunu duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladıBakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar Sydney

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.