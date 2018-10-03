Avustralya'da rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli başarı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da, bilim adamlarının aşılama ve tarama testlerinden elde edilen verilere göre, serviks (rahim ağzı) kanserinin yaklaşık 20 yıl sonra halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacak düzeye getirileceği belirtildi.

Avustralya Kanser Konseyinin raporuna göre, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı aşılama programının başarısı ve Ulusal Servikal Tarama Programındaki veriler göz önüne alındığında, Avustralya'nın rahim ağzı kanserini halk sağlığı sorunu olarak "ortadan kaldıran ilk ülke olabileceği" ifade edildi.

Raporda, ülke genelinde 1991 yılındaki rahim ağzı kanseri teşhislerinin 2007’de aşılamanın başlamasıyla ciddi oranda azaldığı vurgulandı. Aşılama ve tarama testleri sayesinde rahim ağzı kanserinin hızla azalarak 2022 yılına kadar yüz binde 6, 2035 yılında ise yüz binde 4’ün altında kalmasının beklendiğini bildirildi.

- Sonuçlar heyecan verici

Konuya ilişkin açıklama yapan Güney Galler Kanser Konseyi Araştırma Direktörü Profesör Karen Canfell, ‘‘Bu Avustralya'daki kadınlar için çok heyecan verici bir haber. Uzun yıllardır serviks kanseri kontrolüne öncülük yapıyoruz ve bu önlenebilir kanserin ortadan kaldırılmasına yönelik küresel bir çabanın parçası olarak araştırmamızı ve yaklaşımlarımızı dünyanın geri kalanıyla paylaşacağız.” dedi.

Avustralya, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan HPV virüslerinden kaynaklanan rahim ağzı kanserini önlemek için 2007 yılında genç kadınlara yönelik aşılama kampanyası başlatmış daha sonra bu kampanyaya genç erkekleri de dahil etmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı kanserinden düşük ve orta gelirli ülkelerde ölüm oranı oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor.

