HABER

Avustralya’da rekor seçim harcaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Avustralya’da 18 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim öncesi büyük yarışa hazırlanan Birleşik Avustralya Partisi (BAP) seçim kampanyasında astronomik bir harcama yapacak.Avustralya’da seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Avustralya’da rekor seçim harcaması

Avustralya’da 18 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim öncesi büyük yarışa hazırlanan Birleşik Avustralya Partisi (BAP) seçim kampanyasında astronomik bir harcama yapacak.
Avustralya’da seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. 18 Mayıs’taki seçimlerde yeni hükumetin kurulacağı kıtada iktidarda bulunan Ulusal-Liberal Parti son dönemde kendi içinde anlaşmazlıklar yaşayarak lider değişimine gitti. İktidar partisindeki olumsuz görüntü, rakip siyasi partilerin amansız bir yarışa girmesine yol açtı. Reklam kampanyalarının ağırlık kazandığı seçim sürecinde kampanya rekoru kırılacak.

Rekor harcama
Tarihininde 46. hükumetini kurmaya hazırlanan ülkede, büyük yarışa hazırlanan Birleşik Avustralya Partisi (BAP) seçim tarihinin rekor harcamasına imza atacak. BAP lideri Clive Palmer seçim kampanyasına toplamda 60 milyon dolar harcayacağını açıklandı. Söz konusu miktarın büyük kısmının harcandığı ve seçim gününe kadar bu rakamın 60 milyon doların üstüne çıkacağı belirtildi.
Politik Pazarlama Araştırmacısı Dr. Andrew Hughes tarihin en büyük seçim harcaması beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. BAP liderinin çok değişik bir seçim kampanyası yürüttüğünün altını çizen Hughes, “Avustralya’da bu şekilde reklamlara özellikle ağırlık vererek seçim propangandası yapılan bir seçim daha görmedik. İş adamları desteğiyle eşi benzeri görülmemiş bir reklam kampanyası yapan BAP lideri Clive Palmer, iş ilişkilerinde elde ettiği servetle kampanyasını sürdürüyor ve bunun etkisi yüzde 5’lik artışla görülüyor“ dedi.
Televizyon ve bilboard başta olmak üzere reklamlara aşırı ağırlık verdiği belirtilen Clive Palmer hakkında konuşan Senator Brian Burnston ise “İnsanlar bana Palmer’ı televizyonda görmekten bıktıklarını söylüyorlar. Bence bu iyi değil” dedi.
Ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin anket sonuçlarına göre önde olduğu seçim yarışında iktidar partisi Ulusal-Liberal Parti ikinci sırada yer alıyor.

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
Büyükerşen'den Tunç Soyer'e tebrik ziyaretiBüyükerşen'den Tunç Soyer'e tebrik ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklamasıEkrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Diğer Haberler
Genel Merkez'e çağrı yaptılar! İYİ Parti'de olağanüstü kurultay sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.