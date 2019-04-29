Avustralya’da rekor seçim harcaması

Avustralya’da 18 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim öncesi büyük yarışa hazırlanan Birleşik Avustralya Partisi (BAP) seçim kampanyasında astronomik bir harcama yapacak.

Avustralya’da seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. 18 Mayıs’taki seçimlerde yeni hükumetin kurulacağı kıtada iktidarda bulunan Ulusal-Liberal Parti son dönemde kendi içinde anlaşmazlıklar yaşayarak lider değişimine gitti. İktidar partisindeki olumsuz görüntü, rakip siyasi partilerin amansız bir yarışa girmesine yol açtı. Reklam kampanyalarının ağırlık kazandığı seçim sürecinde kampanya rekoru kırılacak.

Rekor harcama

Tarihininde 46. hükumetini kurmaya hazırlanan ülkede, büyük yarışa hazırlanan Birleşik Avustralya Partisi (BAP) seçim tarihinin rekor harcamasına imza atacak. BAP lideri Clive Palmer seçim kampanyasına toplamda 60 milyon dolar harcayacağını açıklandı. Söz konusu miktarın büyük kısmının harcandığı ve seçim gününe kadar bu rakamın 60 milyon doların üstüne çıkacağı belirtildi.

Politik Pazarlama Araştırmacısı Dr. Andrew Hughes tarihin en büyük seçim harcaması beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. BAP liderinin çok değişik bir seçim kampanyası yürüttüğünün altını çizen Hughes, “Avustralya’da bu şekilde reklamlara özellikle ağırlık vererek seçim propangandası yapılan bir seçim daha görmedik. İş adamları desteğiyle eşi benzeri görülmemiş bir reklam kampanyası yapan BAP lideri Clive Palmer, iş ilişkilerinde elde ettiği servetle kampanyasını sürdürüyor ve bunun etkisi yüzde 5’lik artışla görülüyor“ dedi.

Televizyon ve bilboard başta olmak üzere reklamlara aşırı ağırlık verdiği belirtilen Clive Palmer hakkında konuşan Senator Brian Burnston ise “İnsanlar bana Palmer’ı televizyonda görmekten bıktıklarını söylüyorlar. Bence bu iyi değil” dedi.

Ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin anket sonuçlarına göre önde olduğu seçim yarışında iktidar partisi Ulusal-Liberal Parti ikinci sırada yer alıyor.

