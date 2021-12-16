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Avustralya'da rüzgarda savrulan şişme kaleden düşen 4 çocuk hayatını kaybetti

16.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tazmanya eyaletinde bir ilkokulun bahçesine kurulan şişme kalenin rüzgarla havaya savrulması sonrası, 10 metre yükseklikten düşen 4 çocuk yaşamını yirtirdi, 5 çocuk ise yaralandı.

Avustralya'da rüzgarda savrulan şişme kaleden düşen 4 çocuk hayatını kaybetti

Avustralya'da rüzgarın etkisiyle havaya yükselen şişme kaleden düşen 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı.

Tazmanya eyaletinde yaşanan olayda, eğitim döneminin son günü için düzenlenen etkinlikte bir ilkokulun bahçesine kurulan şişme kale havaya savruldu.

10 metre yükseklikteki şişme kaleden düşen ikisi kız 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Yetkililer çocukların beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri olduğunu söyledi. Bu da, yaşlarının 10-12 arasında değiştiği anlamına geliyor.

'İnanılamayacak kadar üzücü'

Tazmanya polis yetkilisi Darren Hine, "Ani rüzgarın şişme kale ve şişme topların havaya yükselmesine sebep olduğu anlaşılıyor" dedi.

Devonport şehrinde yaşanan olayla ilgili gazetecilere konuşan Hine, "Bu kadar erken yaşta ellerinden koparıldıkları için çok üzgünüz" sözleriyle çocukların aileleri, okul arkadaşları ve öğretmenlerine baş sağlığı diledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kazayı "inanılamayacak kadar üzücü" olarak niteledi.

Morisson yaptığı açıklamada "Eğlence gününde dışarıda oynayan küçük çocuklar... ve korkunç bir trajediye dönüşüyor. Yılın böyle bir zamanında bunun yaşanması bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

Hillcrest İlkokulu'nda yaşanan trajik kaza sonrası acil yardım ekipleri hızla olay yerine giderek ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.

Yaralanan çocuklar daha sonra helikopterlerle hastaneye götürüldü.

Avustralya Televizyonu ABC'nin muhabiri Monte Bovill Twitter'dan paylaştığı mesajda, "ailelerin çocuklarını almak için okula koştuklarını" belirtti.

Yerel gazete Hobart Mercury'e konuşan ve okulda daha önce benzer etkinliklerde şişirilmiş oyuncaklar yerleştirildiğini ama hiç bir problem yaşanmadığını söyleyen bir anne ise "Bir eğlence aktivitesi gününün böyle bitebileceği akla gelmezdi. Çocuklarımız yaralanmadığı için rahatlamış hissediyoruz ve bu nedenle kendimi suçlu hissediyorum" dedi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tazmanya'nın kuzey kıyılarındaki ufak liman şehri Devonport'un nüfusu 30 binden az.

İlk kaza değil

Şişme kaleler daha önce de bu tür kazalara neden olmuştu.

2019 yılında Çin'de yaşanan benzer bir olayda iki çocuk yaşamını yitirmiş, 20 çocuk da yaralanmıştı.

Bundan bir yıl önce İngiltere'de Norfolk şehri sahillerinde yaşanan başka bir olayda da şişme kale patlamış ve içinden savrularak düşen kız ölmüştü.

Mart 2016'da yine İngiltere'deki Essex'te yaşanan kazada ise, rüzgarın etkisiyle bir şişme kalenin uçması sonucu 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı panayır alanının üç yetkilisi "adam öldürme" suçundan yargılanmıştı.

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