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  4. Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Avustralya?da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Avustralya, (DHA)- Avustralya?da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.
Ülkenin güneydoğusunda Victoria eyaletinde yer alan Mallacoota sahil kasabasında, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri çalışma başlatmış ve 2 savaş gemisi eyaletin güneydoğu sahillerine gönderilmişti. Yerel medya sahildeki yaklaşık bin kişinin ve evcil hayvanlarının tahliye edildiğini yazdı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de Mallacoota?da kalmayı seçtiği belirtildi.

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