Avustralya'da saldırıya uğrayan Müslüman kadından "dayanışma" çağrısı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde, saldırıya uğrayan Rana Elasmar isimli Müslüman hamile kadın, dayanışma çağrısı yaptı.

Elasmar, Facebook hesabından yaptığı açıklama, Avusturalya halkına, masum insanları radikal dini saldırılardan korumaları çağrısında bulundu.

Daha önce de sözlü saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Elasmar, olayın fiziksel saldırı boyutuna gelebileceğini hiç düşünmediğini belirtti.

Elasmar, sözlü saldırının bile çok ağır olduğu yorumunu yaparak, "Bu doğru değil. İnsanların başka kişileri taciz edebilme haklarını kendilerinde bulmaları beni şaşırtıyor. Bu zayıflık göstergesi ve insanlık yoksunluğu." ifadesini kullandı.

Saldırganın ne kendisini ve ne de İslamı tanımadığını belirten Elasmar, "Bu tarz saldırının başkalarına da yapılmasını istemiyorum. İnsanların böyle alçakça saldırılara karşı birbirlerini savundukları ve mağdurları korumak için bir araya geldikleri bir dünya görmek istiyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Elasmar, bu tarz saldırıların örnek teşkil etmemesi ve sessizlikle karşılanmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: