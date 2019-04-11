HABER

Avustralya’da seçim tarihi 18 Mayıs olarak açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Avustralya’da Başbakan Scott Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.Avustralya’da Başbakan Scott Morrison meclis binasında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.

Avustralya’da Başbakan Scott Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Avustralya’da Başbakan Scott Morrison meclis binasında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili spekülasyonlara son verdi. Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.
Başbakan Scott Morrison, Canberra’da Genel Vali’yi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi ülkesinde yaşıyoruz" iddiasını ortaya attı ve "Ancak geleceğinizi güvence altına almak için önünüzdeki yol güçlü bir ekonomiye bağlı. Bu yüzden bu seçimde çok fazla risk var" dedi.
Morrison, Liberal Parti’nin işsizliği düşük tutmaya devam edeceğini, sınırları güvence altında tutacağını, okullara, hastanelere ve altyapıya fon sağlamayı garanti edeceğini söyleyerek kendi hükümetine övgüde bulundu.
Başbakan Morrison, muhalefet lideri İşçi Partisi’nden Bill Shorten’ı hedef alarak, "Güçlü bir ekonomi sunan bir hükümet ile daha önce uyguladıkları politikalarla ekonomimizi zayıflatan İşçi Partisi arasında seçim yapmaya devam edeceksiniz" dedi.

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!
Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değilCanlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan'da neler oluyor? Ordu yönetime el koydu iddiası

Sudan'da neler oluyor? Ordu yönetime el koydu iddiası

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.