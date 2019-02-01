HABER

Avustralya'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:36 | Son Güncelleme

Queensland eyaletinin Townsville kentindeki selde bir kişi kayboldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın orta kesimleri kuraklıkla mücadele ederken son yılların en şiddetli yağışlarına teslim olan Queensland eyaletinin Townsville kentindeki selde bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde de sürmesi beklenen yağışların neden olduğu sellerden etkilenen bölgelerde yaşayanlara acil servis ekiplerinin uyarılarını dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.

Büyük bölümü su altında kalan Townsville kentinin güneyindeki Giru kasabası yakınlarında 32 yaşlarındaki erkeğin kaybolduğu belirtildi.

Nehirlerin taştığı, ana yollar, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı bölgede okullar tatil edildi.

Townsville banliyölerindeki en az 100 evin boşaltılacağı, güvenlik gerekçesiyle Ross River Barajı'ndaki fazla suyun tahliyesine başlandığı açıklandı.

Öte yandan, meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, 6 saat içinde metrekareye 200 milimetre yağış düştüğü, yağışların hafta sonu da devam edeceği duyuruldu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Bel ağrısına çözümü böyle buldu Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Adana'da gece yarısı EYP'li saldırıAdana'da gece yarısı EYP'li saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Queensland

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu saate dikkat

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.