Avustralya’da sel bölgesini dev örümcek ağları kapladı

Avustralya'da meydana gelen sellerin ardından geniş alanlarda oluşan dev örümcek ağları dikkat çekti.

Victoria eyaletindeki Gippsland bölgesi sakinleri, çevreyi tül gibi örten örümcek ağlarının kuvvetli yağışların ardından meydana geldiğini söylüyor.

Bazı yerlerde ağların bir kilometreyi aştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, örümceklerin hayatta kalmak için yüksek bölgelere tırmanma güdüsüyle ağ fırlattığını söylüyor.

Victoria Müzeleri'nden Dr. Ken Walker, milyonlarca örümceğin civardaki ağaçlara ipliksi salgılar fırlatması sonucu bu ağların oluştuğunu belirtiyor.

Belediye meclisi üyesi Carolyn Crossley, daha önce de benzer görüntülere rastladığını ama ağların ilk kez bu kadar yaygın oluştuğunu ifade ediyor.

"Korkunç değil güzel bir görüntü. Ağaçların ve çitlerin üzeri tülle kaplanmış sanki" ifadesini kullanan Crossley, bunların üzerinde minik örümceklerin görüldüğünü söylüyor.

Avustralya'nın Victoria eyaleti geçen hafta kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle ani sel baskınlarına tanık oldu.

Sel nedeniyle iki ayrı olayda iki kişi araçlarında ölü bulundu.

Yüzlerce konut elektriksiz kaldı.

