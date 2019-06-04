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Avustralya’da silahlı saldırı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Avustralya’da silahlı saldırı: 4 ölü

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ABC News’in haberine göre, silahlı bir kişi, Woolner bölgesindeki bir otele pompalı tüfekle ateş açtı.

Bir görgü tanığı, yerel saatle 18.00’den kısa süre önce meydana gelen olayda, otele giren pompalı tüfekli bir saldırganın, birini arayarak girdiği tüm odalara ateş açtığını ve daha sonra aracına binerek hızla uzaklaştığını aktardı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının, terörle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Morrison, "Bu, 4 kişinin hayatına mal olmuş korkunç bir şiddet eylemidir. Bize aktarılan bilgi, bu saldırının bir terör eylemi olmadığı yönünde." dedi.

Kuzey Toprakları emniyet yetkilisi Lee Morgan, "Guardian Australia"ya yaptığı açıklamada, saldırının ardından 45 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını belirtti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda silahla yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirildi.

Polis, saldırının asıl nedenini araştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Darwin

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