Avustralya’da Silahlı Saldırıda 4 Ölü

Avustralya’nın kuzeydeki Darwin kentinde silahlı bir saldırgan en az dört kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer zanlının tutuklandığını ve saldırının terör eylemi olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

İngiltere ziyareti sırasında Londra’da gazetecilere açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Bu korkunç bir şiddet eylemi ve bana verilen bilgiye göre en az dört kişi hayatını kaybetti. Bir terör eylemi olmadığı düşünülüyor çünkü bu yönde hiçbir belirti yok” ifadesini kullandı.

Darwin kentinin Woolner semtinde Palms Otel’de ateş açan saldırganın olay yerinden kaçtığı ancak daha sonra işlek bir kavşakta polis tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Guardian Australia’ya konuşan bölge emniyet amiri Lee Morgan tutuklanan zanlının 45 yaşında olduğunu belirtti.

