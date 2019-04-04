Avustralya'da sosyal medya yayınlarına düzenleme

MELBOURNE (AA) - Avustralya hükümeti, Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırısının ardından, "nefret uyandıran şiddet içerikli materyalleri" durdurmayan sosyal medya şirketlerine para ve yöneticilerine hapis cezasına imkan sağlayan yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı terör saldırısının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmasının ardından harekete geçen hükümet, ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğini alarak yeni bir yasa çıkardı.

Sosyal medyadaki şiddet ve nefret içerikli görüntülerin durdurulmasına yönelik çıkartılan yasa, teknoloji şirketlerinin sahip oldukları sosyal medya platformlarında şiddet içerikli videolara ev sahipliği yapmaları durumunda yöneticilerine para ve hapis cezası verilmesine imkan sağlıyor.

Söz konusu şirketlere, yasada belirtilen terör saldırıları, cinayet, tecavüz, işkence ve insan kaçırma gibi görselleri hızlı bir şeklide yayından kaldırmamaları durumunda 10 milyon 500 bin Avustralya doları (7,5 milyon dolar) ya da yıllık cirolarının yüzde 10'u oranında para cezası verilebilecek, yöneticiler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.