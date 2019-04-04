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Avustralya'da sosyal medya yayınlarına düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Avustralya, nefret uyandıran şiddet içerikli yayınları durdurmayan teknoloji şirketleri için cezaları artırıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya hükümeti, Yeni Zelanda'daki Christchurch saldırısının ardından, "nefret uyandıran şiddet içerikli materyalleri" durdurmayan sosyal medya şirketlerine para ve yöneticilerine hapis cezasına imkan sağlayan yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı terör saldırısının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmasının ardından harekete geçen hükümet, ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğini alarak yeni bir yasa çıkardı.

Sosyal medyadaki şiddet ve nefret içerikli görüntülerin durdurulmasına yönelik çıkartılan yasa, teknoloji şirketlerinin sahip oldukları sosyal medya platformlarında şiddet içerikli videolara ev sahipliği yapmaları durumunda yöneticilerine para ve hapis cezası verilmesine imkan sağlıyor.

Söz konusu şirketlere, yasada belirtilen terör saldırıları, cinayet, tecavüz, işkence ve insan kaçırma gibi görselleri hızlı bir şeklide yayından kaldırmamaları durumunda 10 milyon 500 bin Avustralya doları (7,5 milyon dolar) ya da yıllık cirolarının yüzde 10'u oranında para cezası verilebilecek, yöneticiler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Adalet Bakanı Christian Porter, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının sosyal medyadan yayınlanması sonrasında yasaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Christchurch olayları bize internet platformlarının nefret ve terör mesajlarını yaymak için kullanılabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

- "Yasa aceleye getirildi"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından geçen hafta gündeme getirilmesinin ardından, bugün meclisten geçerek yürürlüğe giren yasaya, yeterince incelenmediği gerekçesiyle hukukçulardan eleştiri geldi.

Hukuk Konseyi Başkanı Arthur Moses, "Trajik bir olaya karmakarışık bir tepki olarak formüle edilen yasalar sayısız istenmeyen sonuçlara yol açabilir." dedi.

- Ana muhalefet yasayı gözden geçirme sözü verdi

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Adalet Bakanı Mark Dreyfus, sosyal medyadaki yayınlara yönelik yasaya ulusal güvenlikle ilgili meselelerdeki taahhütlerinden dolayı destek verdiklerini açıkladı.

Dreyfus, gelecek ay yapılması gereken seçimi kazanmaları durumunda, "birçok bakımdan kusurlu" buldukları yasayı meclisin istihbarat ve güvenlik komitesine havale ederek değiştirecekleri sözünü verdi.

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Avustralya sosyal medya düzenlemesi yeni yasa

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