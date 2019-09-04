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Avustralya’da Tamil ailenin sınır dışı edilme kararına mahkeme engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Federal Mahkeme, Avustralya’dan Sri Lanka’ya sınır dışı edilmeyi bekleyen Tamil kökenli ailenin davasını 2 gün erteledi

MELBOURNE (AA) - Federal Mahkeme, Avustralya’ya iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka’ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen ikisi çocuk 4 kişilik Tamil kökenli ailenin davasını 2 gün erteledi.

İltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından Sri Lanka’ya sınır dışı edilmek üzere geçtiğimiz hafta Melbourne’dan bindikleri uçak, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Tamil kökenli ailenin davası, Federal Mahkeme’de görüldü.

Savunma avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Melbourne’daki Federal Mahkeme Yargıcı Mordecai Bromberg, ailenin durumundaki gelişimleri değerlendirmek ve sınır dışı edilip edilmeyeceklerine karar vermek için duruşmayı cuma gününe erteledi.

- Tamil Mülteci Konseyinden Başbakan Morrison’a çağrı

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, aileyi Sri Lanka’ya göndermenin hayatlarını tehlikeye atmak olacağını söyledi.

Ailenin gönderilmemesi için Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a çağrıda bulunan Mylvaganam, "Ailenin burada kalmasına müsaade edin, başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme önünde toplanan mülteci hakları savunucuları da hükümete seslenerek ailenin sınır dışı edilmemesini istedi.

Başbakan Morrison, geçen hafta yaptığı açıklamada, aileye yapılacak istisnanın kaçakçıların insan ticaretini yeniden başlatmaları için teşvik olacağını ileri sürerek talepleri reddetmişti.

Ülkeye teknelerle gelen mülteci ve sığınmacıları deniz aşırı ülkelerde kurduğu gözaltı merkezlerine gönderen Avustralya yönetimi, çıkardığı yasalarla söz konusu kişilerin Avustralya’ya yerleşmesine izin vermiyor.

- Tamil kökenli aile Christmas Adası'nda bekletiliyor

Sri Lanka’dan Avustralya’ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013 yıllarında gelen baba Nades ve anne Priya'nın, Avustralya’da iki kızları dünyaya geldi. Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve iki yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Avustralya doğumlu kızlarıyla sınır dışı edilmek üzere Melbourne’dan bindikleri uçak, mülteci hakları savunucusu avukatların yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla Darwin kentine indirilen aile, Christmas Adası Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

Tamil kökenli ailenin Avustralya’da kalıp kalamayacağı, 6 Eylül Cuma günü Federal Mahkeme’de yapılacak duruşmada belli olacak.

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Avustralya Sınır Dışı Tamil kökenli alile

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