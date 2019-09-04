Avustralya’da Tamil ailenin sınır dışı edilme kararına mahkeme engeli

MELBOURNE (AA) - Federal Mahkeme, Avustralya’ya iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka’ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen ikisi çocuk 4 kişilik Tamil kökenli ailenin davasını 2 gün erteledi.

İltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından Sri Lanka’ya sınır dışı edilmek üzere geçtiğimiz hafta Melbourne’dan bindikleri uçak, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Tamil kökenli ailenin davası, Federal Mahkeme’de görüldü.

Savunma avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Melbourne’daki Federal Mahkeme Yargıcı Mordecai Bromberg, ailenin durumundaki gelişimleri değerlendirmek ve sınır dışı edilip edilmeyeceklerine karar vermek için duruşmayı cuma gününe erteledi.

- Tamil Mülteci Konseyinden Başbakan Morrison’a çağrı

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, aileyi Sri Lanka’ya göndermenin hayatlarını tehlikeye atmak olacağını söyledi.

Ailenin gönderilmemesi için Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a çağrıda bulunan Mylvaganam, "Ailenin burada kalmasına müsaade edin, başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.