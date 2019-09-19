Avustralya’da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi davası

Federal Mahkeme’nin aldığı bu kararının ardından Tamil ailenin Avustralya’da kalıp kalamayacağına daha sonra belirlenecek bir tarihte ilgili mahkeme karar verecek.

MELBOURNE (AA) - Avustralya’ya iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin durumununu görüşen Federal Mahkeme, ailenin Avustralya’da kalmasına hükümetin değil mahkemenin karar vermesine hükmetti.

-Savunma avukatı alınan karardan memnun

Ailenin avukatı Carina Ford, mahkeme çıkışında yaptığı açılamada, mahkemenin kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Davanın görüleceği mahkeme tarihinin dava için gerekli dokümanların ayarlanmasının ardından belirleneceğini aktaran Ford, "Bu geçici dava başvuranın (ailenin) lehine sonuçlandı, bu güzel bir haber. Ama henüz her şeyin bittiği anlamında gelmiyor. Yani her şey daha bitmedi ama bugün sonuçlar iyi." ifadelerini kullandı.

- Bu aile üyeleri ve destekçileri için büyük bir zafer

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını büyük bir zafer olarak tanımladı.

Mahkemenin kararını aileye telefon görüşmesinde ilettiğini ve ailenin çok sevinçli olduğunu hatırlatan Mylvaganam, "Bu aile üyeleri ve destekçileri için büyük bir zafer. Bu ailenin şimdilik tehlikeye sınır dışı edilmeyeceği için rahatladık." dedi.

- Tamil ailenin sınır dışı edilmek istenmesi

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde daha önce 3 kez ertelenmişti.