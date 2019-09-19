HABER

Avustralya’da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Sri Lanka'ya sınır dışı edilmeyi bekleyen Tamil ailenin durumunu inceleyen Federal Mahkeme, ailenin durumuna hükümetin değil mahkemenin karar vermesine hükmetti

MELBOURNE (AA) - Avustralya’ya iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin durumununu görüşen Federal Mahkeme, ailenin Avustralya’da kalmasına hükümetin değil mahkemenin karar vermesine hükmetti.

Melbourne’daki Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin ülkeden sınır dışı edilmesine karşı savunma avukatlarının başvurusunu değerlendiren Yargıç Mordy Bromberg, davanın mahkemede değerlendirilmesi için yeterli kanıt olduğuna hükmetti.

Tamil ailenin Avustralya’dan sınır dışı edilmesini mahkeme sonuçlanana kadar durduran yargıç Bromberg, hükümetin göç yasasının 198’inci maddesine dayanarak ailenin 2 yaşındaki kızı Tharnicaa’yı mahkeme kararı olmadan Avustralya’dan gönderme yetkisi olmadığına karar verdi.

Federal Mahkeme’nin aldığı bu kararının ardından Tamil ailenin Avustralya’da kalıp kalamayacağına daha sonra belirlenecek bir tarihte ilgili mahkeme karar verecek.

-Savunma avukatı alınan karardan memnun

Ailenin avukatı Carina Ford, mahkeme çıkışında yaptığı açılamada, mahkemenin kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Davanın görüleceği mahkeme tarihinin dava için gerekli dokümanların ayarlanmasının ardından belirleneceğini aktaran Ford, "Bu geçici dava başvuranın (ailenin) lehine sonuçlandı, bu güzel bir haber. Ama henüz her şeyin bittiği anlamında gelmiyor. Yani her şey daha bitmedi ama bugün sonuçlar iyi." ifadelerini kullandı.

- Bu aile üyeleri ve destekçileri için büyük bir zafer

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını büyük bir zafer olarak tanımladı.

Mahkemenin kararını aileye telefon görüşmesinde ilettiğini ve ailenin çok sevinçli olduğunu hatırlatan Mylvaganam, "Bu aile üyeleri ve destekçileri için büyük bir zafer. Bu ailenin şimdilik tehlikeye sınır dışı edilmeyeceği için rahatladık." dedi.

- Tamil ailenin sınır dışı edilmek istenmesi

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde daha önce 3 kez ertelenmişti.

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen baba Nadesalingam Murugappan ve anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede bu süreçte iki kızları oldu.

Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve 2 yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Tamil ailenin mahkeme süreci tamamlana kadar Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde kalması bekleniyor.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Datça'da 'Gaziler Günü' kutlamasıDatça'da 'Gaziler Günü' kutlaması
Öğretmenlerden İBB önünde İSMEK protestosuÖğretmenlerden İBB önünde İSMEK protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Sınır Dışı Tamil kökenli aile

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.