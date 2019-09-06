HABER

Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Federal Mahkeme, Avustralya'dan Sri Lanka'ya sınır dışı edilmeyi bekleyen Tamil ailenin davasını 12 gün erteledi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Federal Mahkemesi, ülkeye iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin davasını ikinci kez erteleyerek 18 Eylül'de görüşülmesine karar verdi.

Sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, geçen hafta, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde yeniden görüldü.

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde sınır dışı edilmeyi bekleyen ailenin en küçük kızlarının Avustralya'da koruma hakkı olmadığını ileri süren Göçmen Bakanlığından daha fazla delil isteyen Federal Mahkeme, davayı 18 Eylül'e erteledi.

Ailenin 12 gün daha Avustralya'da kalmasına hükmeden Federal Mahkeme Yargıcı Mordecai Bromberg, ailenin duruşmadan önce sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi.

Ailenin avukatı Carina Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailenin ülkede kalabilmesi için yasal mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

- "Mahkeme kararını heyecanla bekliyoruz"

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 hafta sonra görülecek mahkemeden çıkacak kararı heyecanla beklediklerini söyledi.

Duruşmanın 12 gün sonraya ertelenmesinin aileyi destekleyenlere hazırlık yapmak için daha fazla zaman kazandırdığını belirten Mylvaganam, "Heyecanla mahkemenin kararını bekliyoruz, iki haftamız daha var. Bu aile Sri Lanka'ya sınır dışı edilebilir, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Avustralya hükümetinin ailenin ülkede kalmasına izin vereceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen Nades olarak bilinen baba Nadesalingam Murugappan ve Priya olarak bilinen anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede iki çocukları oldu.

Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve iki yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Başbakan Morrison, geçen hafta yaptığı açıklamada, aileye tanınacak herhangi bir istisnai durumun, insan kaçakçılarını teşvik edeceği gerekçesiyle ailenin ülkede kalması yönündeki talepleri kabul etmemişti.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacakÇöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak
(Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor(Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Avustralya Federal Mahkemesi Sınır Dışı Tamil kökenli aile

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.