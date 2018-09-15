Avustralya'da tarihi kupayı Hilalspor kazandı

Karşılaşma, Hilalspor'un 5-3 galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Ersan Gülüm de maçın son 10 dakikasında "konuk oyuncu" olarak Hilalspor formasıyla sahada yer aldı.

Victoria Eyalet 2. Ligi Kuzey-Batı grubunda mücadele eden Türk takımları arasındaki kupa maçı, Avustralya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

Moreland Türk Derneğince düzenlenen Epping Stadı'ndaki karşılaşmayı, Victoria Eyalet Hükümeti'nin Türk kökenli Spor Bakanı Hamdi Eren, Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio, eyalet milletvekilleri Nazlı Süleyman, Frank McGuire, Melbourne Başkonsolosluğuna vekalet eden Osman İlhan Şahin ve sporseverler izledi.

Kutlamalar nedeniyle Avustralya'da kurulan Türk kulübü Hilalspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli Türklerin takımı Cairnlea Türkgücü, "50. ve 70. Yıl Kupası" maçında karşılaştı.

Avustralya'daki Türklerin tarihini sembolize eden kupa maçından galip ayrılan Hilalspor’a, kupayı Spor Bakanı Hamdi Eren verdi.

Kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Eren, dostça bir havada geçen tarihi maçı organize eden Türk dernek ve spor kuruluşlarına teşekkür etti.

Ailesiyle 1971'de Melbourne’a göç etiklerini anımsatan Eren, ‘‘Gördüğünüz gibi bugün bir eğlenceydi, bir hatırlama töreniydi. Hiçbir zaman kültürümüzü unutmamamız gerekiyor, ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Kupa maçının en değerli oyuncusu seçilen Hilalspor kaptanı Necdet Şahin de iki Türk kulübünün kardeşçe mücadelesinden galip ayrıldıklarını belirterek, "2-0 yenik duruma düştük ama ilk devre bittiğinde hocamız bizi pozitif enerjiyle doldurduğu için mücadeleden 5-3 galip geldik, mutluyuz.’’ diye konuştu.

Maçtan önce oynanan iki takımın 15 yaş altı oyuncularının mücadele ettiği karşılaşmayı da 3-0 Hilalspor kazandı.

