MELBOURNE (AA) - Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci yılını geride bırakan Türklerin Sydney'de düzenlediği "Taste of Turkey 2018" (Türk Lezzetleri) Festivali, yoğun ilgi gördü.

Avustralya Türkiye Müşterek İttifakınca (ATMA) düzenlenen festival, Sydney kent merkezindeki Tumbalong Park'ta gerçekleşti.

Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanı David Colemen, Yeni Güney Galler Eyaleti Çokkültürlük Bakanı Ray Williams, Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Melih Karalar’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı festivalde, 1968 yılında Türkiye'den Sydney'e gelen ilk göç kafilesinde yer alan Türkler de hazır bulundu.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, hediyelik eşya ve kıyafetlerin yanı sıra çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Farklı etnik kökenlerden çok sayıda Avustralyalının ziyaret ettiği festivalde, halk oyunlarının yanı sıra yerel sanatçılar performanslarını sergiledi.

