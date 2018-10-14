MELBOURNE (AA) - Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci yılını geride bırakan Türklerin Sydney'de düzenlediği "Taste of Turkey 2018" (Türk Lezzetleri) Festivali, yoğun ilgi gördü.
Avustralya Türkiye Müşterek İttifakınca (ATMA) düzenlenen festival, Sydney kent merkezindeki Tumbalong Park'ta gerçekleşti.
Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanı David Colemen, Yeni Güney Galler Eyaleti Çokkültürlük Bakanı Ray Williams, Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Melih Karalar’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı festivalde, 1968 yılında Türkiye'den Sydney'e gelen ilk göç kafilesinde yer alan Türkler de hazır bulundu.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde, hediyelik eşya ve kıyafetlerin yanı sıra çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Farklı etnik kökenlerden çok sayıda Avustralyalının ziyaret ettiği festivalde, halk oyunlarının yanı sıra yerel sanatçılar performanslarını sergiledi.
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum