HABER

Avustralya'da terör operasyonu

20.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Avustralya'da büyük bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen Türkiye kökenli üç kişi, hâkim karşısına çıktı.

Avustralya'da terör operasyonu

Şüpheliler, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.Avustralya'nın en büyük ikinci şehri olan Melbourne'de polis tarafından sabaha karşı yapılan baskınlarda, kentte saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürülen ikisi kardeş, üç kişi gözaltına alındı. Türkiye kökenli Avustralya vatandaşı şüphelilerin, 21 yaşındaki H.H. ile 26 yaşındaki S.E. ve 30 yaşındaki E.E. olduğu açıklandı.

Victoria eyaletinin başkomiseri Graham Ashton, IŞİD'den esinlenerek saldırı planı yaptığı iddia edilen şüphelilerin henüz kentteki belli bir noktayı seçmediklerini ancak "kalabalık bir yeri" hedef almayı düşündüklerini söyledi.

Ashton, polisin şüpheliler şifreli mesajlarla haberleştiği için saldırının zamanı ve yerini tespit etmekte zorlandığını belirtti.

Terör saldırısı planlama suçlamasıyla Melbourne'de hâkim karşısına çıkan zanlıların kefaletle serbest bırakılma talepleri reddedildi. Associated Press, mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin suçlu bulunmaları hâlinde ömür boyu hapis cezası alabileceklerini bildirdi.

17 bin telefon görüşmesi dinlendi

Savcılık mahkemede şüphelilerle ilgili polis soruşturmasının mart ayında başladığını belirtti. Soruşturma kapsamında, 17 bin telefon görüşmesi ve 10 bin 500 yazılı mesajın yanı sıra 7 bin 800 saatlik diğer gizli kayıtların incelendiği ifade edildi. Polis, zanlıların 0.22 kalibrelik yarı otomatik tüfekler edinmeye çalıştığını iddia etti.

Üç şüphelinin de pasaportunun Suriye ya da başka bir çatışma bölgesine gitme niyetinde oldukları şüphesiyle bu yıl içinde iptal edildiği açıklandı.

Associated Press, şüphelilerin planıyla Melbourne'de son dönemde gerçekleştirilen saldırılar arasında bağlantı bulunmadığını belirtti. Polisin IŞİD'den esinlenilerek düzenlenen bir terör saldırısı olarak değerlendirdiği son olay, 9 Kasım'da yaşanmıştı. Bıçaklı bir saldırgan, 74 yaşındaki bir erkeği öldürüp iki kişiyi de yaralamıştı. Aracını yanıcı maddelerle havaya uçurmaya çalışan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

DW,AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBakmak bile cesaret ister! Bir saniye sonrası...Bakmak bile cesaret ister! Bir saniye sonrası...
Federal Mahkeme Trump’ın İltica Yasağını DurdurduFederal Mahkeme Trump’ın İltica Yasağını Durdurdu
Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü varSon dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Taze devlet başkanından ilginç açıklama: Ey halkım, diktatörlük nedir bilmiyorsun

Taze devlet başkanından ilginç açıklama: Ey halkım, diktatörlük nedir bilmiyorsun

Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens'e sırt çeviren onlarca prens, yeni kralı 'belirledi'

Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens'e sırt çeviren onlarca prens, yeni kralı 'belirledi'

ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.