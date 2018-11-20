Avustralya'da terör operasyonu

Şüpheliler, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.Avustralya'nın en büyük ikinci şehri olan Melbourne'de polis tarafından sabaha karşı yapılan baskınlarda, kentte saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürülen ikisi kardeş, üç kişi gözaltına alındı. Türkiye kökenli Avustralya vatandaşı şüphelilerin, 21 yaşındaki H.H. ile 26 yaşındaki S.E. ve 30 yaşındaki E.E. olduğu açıklandı.

Victoria eyaletinin başkomiseri Graham Ashton, IŞİD'den esinlenerek saldırı planı yaptığı iddia edilen şüphelilerin henüz kentteki belli bir noktayı seçmediklerini ancak "kalabalık bir yeri" hedef almayı düşündüklerini söyledi.

Ashton, polisin şüpheliler şifreli mesajlarla haberleştiği için saldırının zamanı ve yerini tespit etmekte zorlandığını belirtti.

Terör saldırısı planlama suçlamasıyla Melbourne'de hâkim karşısına çıkan zanlıların kefaletle serbest bırakılma talepleri reddedildi. Associated Press, mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin suçlu bulunmaları hâlinde ömür boyu hapis cezası alabileceklerini bildirdi.