Avustralya’da Türk bilim insanına ‘‘gönüllülük’’ ödülü

- "Türkler için gönüllülük, ruhumuzda olan bir şey"

Törende, CSIRO’da elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları için akü araştırma-geliştirme çalışmaları yapan Türk bilim insanı Özgün de 30 yıllık gönüllü hizmetlerinden dolayı Toplumsal Gönüllülük Ödülü’ne layık görüldü.

"Bizler zaten Türk toplumu olarak gönüllü işler yapmaya alışkınız. Evimizde bir tas çorba kaynıyorsa bir tabak alıp komşumuza götürürüz. O nedenle Türkler için gönüllülük, ruhumuzda olan bir şey. Yabancı ülkede de olunca tabii ki kültürünüzü tanıtmak ve kendinize daha iyi bir yer edinmek amacıyla siz de bu serüvene katılıyorsunuz. Bu bağlamda ben de 6 milyon gönüllüden biriyim ve bir Türk kadını olarak bu ödülü almak bana çok büyük mutluluk veriyor."

Nüfusu 25 milyonu aşan Avustralya’da yaklaşık 6 milyon insanın gönüllülük esasına göre toplumun yararına çeşitli çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Hilkat Özgün, şöyle devam etti:

- "Misyon olarak Türkiye’yi tanıtmam gerektiğine inandım"

Avustralya’ya yaklaşık 32 yıl önce nitelikli göçmen olarak geldikten sonra gerek mesleğinde gerekse gönüllü faaliyetlerinde Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak için yoğun çaba harcadığını belirten Özgün, "Misyon olarak Türkiye’yi tanıtmam gerektiğine inandım. Genellikle sunumlarımın öncesine 7 dakikalık Türkiye tanıtım videosu ekliyordum. Önceleri izlediklerinde tuhaf karşıladılar ancak daha sonra çok hoşlarına gitti. Bu videoları izleyip Türkiye’ye giden arkadaşlarım oldu." ifadelerini kullandı.

Hilkat Özgün, Türk yemeklerini, organize ettiği organizasyonlarla tanıtmaya çalıştığını anlatarak, "Türk yemekleri yapıp iş yerine götürdüm ve arkadaşlarımı evime davet ettim. Dolayısıyla Türk kültürünü ve Türk insanını tanıtmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Aslında bu yurt dışında yaşayan herkesin misyonu olmalı bu açıdan omuzlarımızda ağır bir yük var." diye konuştu.

Gönüllü çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ve yeni çalışma alanının Avustralya’ya göç eden kadınlara yönelik olacağını dile getiren Özgün, "Senin Yerin Olacak" ismiyle bir dernek kurarak, göçmen kadınlara her alanda destek olmayı planladığını söyledi.

