Büyükelçi Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ryan'ın hikayesinin her 2 toplum için de ilgi çekici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yazarlar John Gilliam ve Yvonne Flecther tarafından kaleme alınan, Lilian Weeb tarafından resimlenen "Türk Charlie Ryan, Çanakkale'nin Anzak Kahramanı" ismiyle yayımlanan kitabın tanıtımına, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, Ryan'ın büyük torunu Siobhan Ryan, yazarlar ve davetliler katıldı.

MELBOURNE (AA) - Osmanlı ordusundaki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası, Osmani ve Mecidiye Nişanı verilen, Çanakkale Savaşlarında ise Anzaklar ile Osmanlıya karşı savaşan doktor Charles Ryan'ın hayatı kitap oldu.

"Hikaye Türkiye ve Avustralya arasındaki ortak tarih için gerçekten çok önemli. Hikayeye baktığınızda Osmanlı ile birlikte savaşmış, göğsünde madalyalar taşıyan bir Avustralyalı görüyorsunuz, bu kişi gün geliyor Çanakkale’ye gidiyor, Çanakkale’de bu kez Anzaklar ile savaşıyor ama aslında Çanakkale'deki görevi de Türk ve Avustralya askerleri arasındaki iletişimi sağlamak, esir değişimlerinde, yaralı değişimlerinde bütün bu işlerde çok önemli bir rol üstleniyor. Oradaki Türk askerleri tarafından da seviliyor. Ryan Avustralya'ya döndükten sonra da yine Türkiye'nin bir fahri elçisi olarak burada hayatına devam ediyor."

Karakoç, Avustralya'ya döndükten sonra "Türk Charlie" ve "Plevneli Ryan" olarak anılan Ryan'ın hikayesinin kitaplaştırılmaya değer olduğunu dile getirerek bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitabın kahramanının büyük torununu misafir ettiklerini aktaran Karakoç, yarın da Ryan'ın kabrini ziyaret edeceklerini ve Türkiye olarak üzerlerine düşen bir sorumluluk varsa yerine getireceklerini söyledi.