HABER

Avustralya'da "Türk Charlie Ryan" kitabı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Plevne Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında, Çanakkale Savaşlarında Anzak saflarında savaşan doktor Charles Ryan'ın hayatını anlatan kitabın tanıtımı Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğunda yapıldı

MELBOURNE (AA) - Osmanlı ordusundaki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası, Osmani ve Mecidiye Nişanı verilen, Çanakkale Savaşlarında ise Anzaklar ile Osmanlıya karşı savaşan doktor Charles Ryan'ın hayatı kitap oldu.

Plevne savunmasında ve Erzurum'da Ruslara karşı Osmanlı ordusunda görev yapan, Çanakkale Muharebelerinde ise Anzakların safında yer alan Avustralyalı Ryan'ın hayatını anlatan kitap, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu yerleşkesinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Yazarlar John Gilliam ve Yvonne Flecther tarafından kaleme alınan, Lilian Weeb tarafından resimlenen "Türk Charlie Ryan, Çanakkale'nin Anzak Kahramanı" ismiyle yayımlanan kitabın tanıtımına, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, Ryan'ın büyük torunu Siobhan Ryan, yazarlar ve davetliler katıldı.

- "Hikaye iki ülkenin ortak tarihi için çok önemli"

Büyükelçi Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ryan'ın hikayesinin her 2 toplum için de ilgi çekici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hikaye Türkiye ve Avustralya arasındaki ortak tarih için gerçekten çok önemli. Hikayeye baktığınızda Osmanlı ile birlikte savaşmış, göğsünde madalyalar taşıyan bir Avustralyalı görüyorsunuz, bu kişi gün geliyor Çanakkale’ye gidiyor, Çanakkale’de bu kez Anzaklar ile savaşıyor ama aslında Çanakkale'deki görevi de Türk ve Avustralya askerleri arasındaki iletişimi sağlamak, esir değişimlerinde, yaralı değişimlerinde bütün bu işlerde çok önemli bir rol üstleniyor. Oradaki Türk askerleri tarafından da seviliyor. Ryan Avustralya'ya döndükten sonra da yine Türkiye'nin bir fahri elçisi olarak burada hayatına devam ediyor."

Karakoç, Avustralya'ya döndükten sonra "Türk Charlie" ve "Plevneli Ryan" olarak anılan Ryan'ın hikayesinin kitaplaştırılmaya değer olduğunu dile getirerek bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitabın kahramanının büyük torununu misafir ettiklerini aktaran Karakoç, yarın da Ryan'ın kabrini ziyaret edeceklerini ve Türkiye olarak üzerlerine düşen bir sorumluluk varsa yerine getireceklerini söyledi.

- "Ryan, iki ülkenin de kahramanı"

Kitabın yazarlarından Gilliam, Ryan'ın Plevne'de yaptığı hizmet ve gösterdiği cesaret nedeniyle Türkiye'nin kahramanlarından birisi olduğunu kaydetti.

Gilliam, kitabı yazış nedenini şu sözlerle anlattı:

"Avustralya'ya döndükten sonra Türkiye'yi işgale hazırlanan Avustralya ordusuna katıldı. Birçok görevde yer aldıktan sonra İngiltere'ye giderek Kraliyet Baş Cerrahı oldu. Kral 6. George onu şövalye ilan etti ve Charles Ryan olarak anılmaya başladı yani iki ülkenin de kahramanı oldu. Bu yüzden Türkiye'dekiler Charles Ryan'ı biliyor ama Avustralya'da çok iyi tanınmıyor. Türk öğrencilerle çalıştıktan sonra fark ettik ki Avustralyalı öğrenciler de bu hikayeyi bilmeli, o yüzden bu kitabı yazdık."

Siobhan Ryan ise büyük dedesinin yaşamının kitaplaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Doktor ihtiyacı ilanıyla Osmanlı ordusuna girdi

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1876'da doktor ihtiyacını karşılamak için yabancı gazetelere ilan vermesiyle Osmanlı ordusunda göreve başlayan Avustralyalı doktor Ryan'ın, Plevne ve Erzurum'da yaklaşık 1,5 yıl görev yaptığı biliniyor.

Cephedeki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası'nın yanı sıra Osmani ve Mecidiye Nişanı'na layık görülen Ryan, 1914'te Anzak ordusuyla Çanakkale'ye gelerek Osmanlı devletine karşı savaşa katıldı.

20 Eylül 1853'te doğan Ryan, gemiyle çıktığı Avrupa seyahatinden dönerken 23 Ekim 1926'da Güney Avustralya yakınlarında hayatını kaybetti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır (3)Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır (3)
Doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldıDoğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç Dr. Charles Ryan

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.