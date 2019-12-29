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  4. Avustralya'da Türk diplomatların katil zanlılarının robot resimleri yayımlandı

Avustralya'da Türk diplomatların katil zanlılarının robot resimleri yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:46 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, robot resimleri gören ve bu kişileri tanıyanların polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu

Avustralya'da 17 Aralık 1980'de Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'i şehit eden iki katil zanlısının robot resimleri yayımlandı.

Avustralya'nın şehit diplomatlar Arıyak ve Sever'in dosyalarını yeniden açmasının ardından Yeni Güney Galler Ortak Terörle Mücadele Ekibi'nin görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayetlerden aranan iki erkeğin bilgisayar kullanılarak hazırlanan görüntülerini yayımladığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, robot resimlerde adamlardan birinin kask taktığı görülürken, diğer zanlı dijital olarak yaşlandırıldı ve 60'larındaki görüntüsü elde edildi.

Her iki zanlının da bugün 60'lı yaşlarında olduğu sanılıyor.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, robot resimleri gören ve bu kişileri tanıyanların polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu.

Walton, hem bu kişilerden hem de bu kişileri görüp hafızaları tazelenen herkesten haber almayı beklediklerini belirterek bunun soruşturmaya paha biçilmez katkı sağlayacağını vurguladı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık'ta Arıyak ve Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yılında Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlenmişti.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıklamıştı. Walton ayrıca soruşturmaya katkıda bulunacak bilgi için bir milyon Avustralya doları ödül verileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın, Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Arıyak ve Sever'e ait dosyayı yeniden açmasının memnuniyetle karşılandığını açıklamıştı.

ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973'ten bu yana 31'i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır. Aziz şehitlerimizin 39. ölüm yıl dönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya'da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda bir milyon Avustralya doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Güvenlik Ataşesi Engin Sever ile Başkonsolosluk konutundan ayrıldığı sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Saat 09.45 sularında motosikletli ve beyaz kasklı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin JCAG tarafından işlendiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Engin Sever robot resimler Şarık Arıyak

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