Avustralya'da Türk Okçuluğu Eğitimine yoğun ilgi

Türk tarihinde önemli yeri bulunan okçuluğu Avustralya'da gelecek nesillere sevdirmeyi hedeflediklerini dile getiren Şener, "İyi başladık, görüyorsunuz puta hedefimizi getirdik, atışların yüzde 50'si tutuyor. Tabii kısa mesafeden attırıyoruz, aslında yarışmalarda (hedef) 18, 50 ve 70 metre ama bunlar daha başlangıç seviyesinde. İnşallah 14 gün sonra herkesi en azından 20 metreden attığını vuracak hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İlk günden ok atmamız güzel"

Türk okçu adaylarından Deniz Yıldırım da Türk okçuluğu hakkında verilen temel ve teknik bilgilerin ardında ok atmaya başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Okçuluk ve Türk okçuluğu hakkında bizi bilgilendirdiler. Birkaç defa ok attık, ilk denemelerimizi yaptık. Ben aslında ilk günden ok atmayı beklemiyordum ama ilk günden ok atmaya başladık." dedi.

Azerbaycanlı kursiyer Sabutay Fatullayev de arkadaşlarıyla ilk defa Türk okçuluğu eğitimi almaya geldiklerini vurgulayarak, "Biz daha önce ok atmaya gittik ama o başka türlüydü. Bunda nişan almak, hedefi tutturmak daha zor." değerlendirmesinde bulundu.