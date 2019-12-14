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Avustralya'da Türk Okçuluğu Eğitimine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Avustralya'da Türk Okçuluğu Eğitimine yoğun ilgi

MELBOURNE (AA) - Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliğinin desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfının Kemankeş Projesi kapsamında düzenlenen "Türk Okçuluğu Eğitimi" yoğun ilgiyle başladı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Keysborugh Türk İslam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Hira Dağı Koleji ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı İlim Koleji kampüslerinde, 14-29 Aralık'taki kursa, Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yaklaşık 130 kişi başvuruda bulundu.

Kemankeş Projesi kapsamında okçu adaylarına eğitim, yaklaşık 9 yıldır okçuluk yapan ve Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilen Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı İlhan Şener tarafından verilecek.

- "Tarihi dizilerimizin de büyük etkisi oldu"

Bugün başlayan eğitimlerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İlhan Şener, Avustralya'da Türk okçuluğuna oldukça yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Şener, Melbourne'daki eğitimlere Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalıların da ilgi gösterdiğini aktararak, "Türk okçuluğuna ilgi çok yoğun. Tabii bunda tarihi dizilerimizin de büyük etkisi oldu. İlk dersimizi yaptık. Kolay bir şey değil tabii, 15 günde okçu olunmaz. Ben 9 yıldır yapıyorum, kendime 'okçu' diyemem. Çünkü bizim ecdadımız, ok atmadan 3-4 sene sırf yay gererek okçuluğa başlardı. Dolayısıyla biz sadece onlara layık olmak adına bu işi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk tarihinde önemli yeri bulunan okçuluğu Avustralya'da gelecek nesillere sevdirmeyi hedeflediklerini dile getiren Şener, "İyi başladık, görüyorsunuz puta hedefimizi getirdik, atışların yüzde 50'si tutuyor. Tabii kısa mesafeden attırıyoruz, aslında yarışmalarda (hedef) 18, 50 ve 70 metre ama bunlar daha başlangıç seviyesinde. İnşallah 14 gün sonra herkesi en azından 20 metreden attığını vuracak hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İlk günden ok atmamız güzel"

Türk okçu adaylarından Deniz Yıldırım da Türk okçuluğu hakkında verilen temel ve teknik bilgilerin ardında ok atmaya başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Okçuluk ve Türk okçuluğu hakkında bizi bilgilendirdiler. Birkaç defa ok attık, ilk denemelerimizi yaptık. Ben aslında ilk günden ok atmayı beklemiyordum ama ilk günden ok atmaya başladık." dedi.

Azerbaycanlı kursiyer Sabutay Fatullayev de arkadaşlarıyla ilk defa Türk okçuluğu eğitimi almaya geldiklerini vurgulayarak, "Biz daha önce ok atmaya gittik ama o başka türlüydü. Bunda nişan almak, hedefi tutturmak daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tarihi dizilerde Osmanlı'nın başarısını görmek heyecan verici"

Annesi Filipin, babası Bangladeş kökenli kendisi Avustralya doğumlu Amira Hak da Avustralya'daki bir kulüpte okçuluk dersi aldığını ancak izlediği tarihi Türk dizilerinden gördüğü gibi ok kullanmak için kursa katıldığını anlattı.

Diriliş Ertuğrul dizisini izlediğini belirten Hak, "Şu anda Osmanlıyı görmek heyecan verici, dizinin en güzel tarafı Müslümanların başarısını gösteriyor. Bu günlerde Müslümanların, zor durumda ve savunmasız olduğunu görüyoruz. Tarihe baktığımız zaman başarılı olan bizdik. İnşallah o başarıyı tekrar yaşamak Müslümanlar için çok iyi olacak." ifadesini kullandı.

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Avustralya Türk Okçuluğu Eğitimi Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı İlhan Şener Yunus Emre Enstitüsü

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