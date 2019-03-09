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Avustralya'da Türk Pazar Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Melbourne'de 12'ncisi düzenlenen Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde bu sene 12'ncisi düzenlenen geleneksel Commonwealth Bank Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Moreland Türk Derneği tarafından Melbourne'nin tarihi ve turistik mekanlarından Queen Victoria Market'te düzenlenen festival, ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Geçen yıl iki günde yaklaşık 74 bin kişiyi ağırlayan festival, gerek ziyaretçi sayısı bakımından gerekse sunum zenginliği açısından Melbourne kentindeki en önemli festivallerden biri kabul ediliyor.

Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı kökenlerden oluşan ziyaretçilerin katıldığı festivalde, gözleme, kebap çeşitleri, çiğ köfte, Türk lokumu ve lokma tatlısının yanı sıra Türk kahvesi de yoğun ilgi görüyor.

Bu sene Yunus Emre Enstitüsünün de stant açtığı festivalde, el sanatlarından hediyelik eşyalara, ebru sanatından geleneksel kıyafetlere, Türk kahvesinden hat sanatına kadar çok sayıda kültürel öge yer alıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden davet edilen sanatçıların konser verdiği festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı ve halk oyunları ekipleri de performanslarını sergiliyor.

- "Avustralya'da yaşayan her toplumdan insanı görmek güzel"

Festivalde Türk kültürü Avustralyalılara tanıttıklarını hatırlatan Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk günkü katılımdan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Avustralyalıların Türk kültürüne ait değerleri yakında görme imkanı bulduğunu vurgulayan Akdeniz, "Bu festival gerçekten de kültürel değerlerimizi tanıtan ve kültürümüzü her yönüyle anlatan bir festival olarak oturdu diyebilirim. Avustralya'da yaşayan her toplumdan insanı burada görmek güzel, yemek kültürümüz, halk oyunlarımız mehter ekibimiz, el sanatlarımız ve bunun yanında diğer bütün çeşitli gösterilerimizle, şerbetçimizle, oyunlarımızla bu kültürü tanıtmış oluyoruz bu da bize büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

- Avustralyalılar Türk lezzetlerini sevdi

Güney Avustralyalı Julie Hopkinson, festivalde ilk kez gözleme tattığı ve çok sevdiğini söyledi.

Gözlemeyi tadan bir başka Avustralyalı Rosemary Keythruph ise "Daha yeni tadıyorum, sevdim, ekmeğini sevdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilk kez lokma tatlısını denediğini belirten Taylandlı Alice Pluthhun, "Tatlı gibi, sevdim çok lezzetli, deneyebilirsiniz." dedi.

Victoria Eyalet Hükümeti, Melbourne Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğunun desteğiyle düzenlenen festival, yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Victoria Market Türk Pazar Festivali

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