Avustralya’da uçak düştü, 2 kişi ağır yaralandı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Stawell kasabası yakınlarında düşen sabit kanatlı küçük uçaktaki 2 kişi ağır yaralandı.
Victoria Polisinden yapılan açıklamaya göre, Stawell kasabasının kuzeyindeki Black Range bölgesinde, içinde iki kişinin bulunduğu sabit kanatlı küçük uçak henüz belirlemeyen nedenle düştü.
Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 40’lı yaşlardaki iki erkeğin ağır yaralandığı bildirildi.
Polis, olay yerine ulaşan ilk yardım ekiplerinin yaralılara müdahalesiyle kazazedelerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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- 24 saat içinde ikinci uçak kazası
Queensland eyaletine bağlı Port Douglas kentinin güneyindeki Kaptan Cook Otoyolu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle düşen küçük uçağın 66 yaşında olduğu açıklanan pilotu hayatını kaybetmişti.
İki olayla ilgili Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosunca başlatılan soruşturma devam ediyor.
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