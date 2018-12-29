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Avustralya'da "uçan taksi" dönemi 5 yıl içinde başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 05:24 | Son Güncelleme

Avustralya'da "uçan taksi" dönemi 5 yıl içinde başlayacak

MELBOURNE (AA) - Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), "uçan taksi" hizmetlerini Uber gibi uluslararası şirketler tarafından ülkeye getirme planlarının güvenilir olduğunu ve 5 yıl içinde uygulanabileceğini açıkladı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, ülkenin hava trafiğini belirleyen devlet kuruluşu CASA, büyükşehirlerde ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde "uçan taksi" uygulamasının başlatılması için önemli bir engel bulunmadığını duyurdu.

Uber gibi çok uluslu taksi şirketlerinin milyonlarca dolar tutarında ciddi tekliflerle müracaatta bulunduğunu aktaran CASA Sözcüsü Peter Gibson, planların güvenilir olduğunu ve 5 yıl içinde uygulanabileceğini belirtti.

Gibson, Uber'in hava taksilerinin kullanımıyla ilgili düzenleyici meseleleri tartışmak için CASA'ya zaten başvurduğunu ve şirketin önerdiği teklifle ilgili çok az engel olduğunu hatırlattı.

Uçan taksi uygulamasının helikopter kiralamaktan bir farkı olmayacağını ancak daha uygun fiyatlara yapılacağını kaydeden Gibson, "Bunu trafik yönetim sistemi tarafından kontrol edilen bir elektrikli uçakta yapıyorlar ama bir helikopteri kiralayabileceğinizden daha ucuz bir fiyata yapıyorlar. Tüm yaptıkları bu." ifadelerini kullandı.

Gibson, Uber tarafından önerilen uçan taksilerde en azından başlangıçta yer alacak pilotun ters bir durumda müdahalede edebileceğini, pilotsuz taksilerin ise milyonlarca saat uçuşlardan sonra uygulamaya konulabileceğini ifade etti.

Uluslararası taksi şirketi Uber benzer bir uygulamayı 2020 yılında ABD'de başlatmak için geçen mayıs ayında Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi Uçan taksi

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