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Yangın söndürme destek helikopterinin ışığı yangın çıkardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Avustralya'nın başkenti Canberra'da yangın söndürme çalışmalarına destek olan askeri helikopterin iniş ışıkları yangına neden oldu.

Yangın söndürme destek helikopterinin ışığı yangın çıkardı!

Yetkililer, helikopterin iniş ışıklarının başkentin güneyinde bir parktaki otların alev almasına yol açtığını ve bölgede çıkan yangının 9 bin 500 hektarlık alana yayıldığını bildirdi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölge sakinlerine olası tahliyeye karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuldu.

Korgeneral Greg Bilton, yangına yol açan askeri helikopterin iniş ışıklarının artık kullanılmayacağını duyurdu.

Canberra Havaalanı geçen hafta devam eden yangınlar nedeniyle geçici kapatılırken Avustralya'nın güneyinde sıcaklıkların yükselerek yangınların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINAMAYAN YANGINLAR

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Avustralya genelinde eylülden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya canberra helikopter yangın

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