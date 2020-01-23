Avustralya'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü 3 Pilot Öldü

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaletindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan üç Amerikalı personel hayatını kaybetti.

Amerika’da yer alan Coulson Havacılık şirketi de yaptığı açıklamada C-130 tipi bir uçaklarıyla, Yeni Güney Galler Eyaleti’ndeki Richmond’tan havalandıktan sonra irtibatı kaybettiklerini doğruladı.

Avustralyalı yetkililer de kazanın ardından yaptıkları açıklamada uçağın enkazının bulunduğu yerin tespit edildiğini ancak kazadan kurtulan personel olmadığını açıkladılar.

Avustralya’da halen devam eden orman yangınlarıyla mücadelede 1700’den fazla personel ve gönüllü görev alıyor. Bölgedeki rüzgar ve sıcak hava yangınla mücadeleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Geçen yıl Eylül ayında başlayan yangınlar nedeniyle milyonlarca ağaç kül oldu.

